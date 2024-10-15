Глава Олимпийского комитета России покинет пост

Покинет пост глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

По словам Позднякова, для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды. Он уверен, что Исполком ОКР на следующем заседании (7 ноября) поддержит его предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России. До того момента глава организации, Исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме, говорится в заявлении Позднякова, опубликованном в telegram-канале ОКР.

Поздняков избран на этот пост в мае 2018 г.