Тарпищев предложил выдвинуть Дегтярева на пост главы ОКР

Глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

С такой инициативой он выступил на Совете по развитию спорта, который провел глава государства Владимир Путин. Президент в ответ заявил, что над этим надо подумать. Путин отметил, что в современных условиях такое назначение может быть оправданно.

В ходе заседания российский лидер также сообщил, что деятельность ОКР нуждается в коррективах: важно наращивать усилия по международному сотрудничеству, работать с заинтересованными партнерами, вести творческую, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи.

Напомним, по словам пока еще главы ОКР Станислава Позднякова (получил этот пост в мае 2018 г.), для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды.