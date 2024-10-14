Российский певец Shaman официально развелся

Певец Shaman (Ярослав Дронов) теперь официально холост. Он опубликовал в своем telegram-канале свидетельство о расторжении брака с теперь уже экс-супругой Еленой.

Сам артист никаких подписей к посту не сделал, а вот комментаторы активно поддерживают Дронова, желают счастья. Ранее певец посвятил теме своего развода отдельный пост.

"Родные, мы с Еленой – очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод – наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид", - написал Дронов в своем telegram-канале.

32-летний Дронов женился на менеджере Елене Мартыновой в 2017 году, она старше его на 14 лет, они пробыли в браке семь лет. И это уже второй развод артиста, известного своими патриотическими композициями. С первой женой — преподавательницей вокала Мариной Рощупкиной — певец развелся из-за ее нежелания переезжать в Москву.

Также недавно стало известно о свадьбе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и "православного олигарха" Константина Малофеева, что вызвало недоумение и возмущение в РПЦ. Священник Георгий Максимов назвал это "ужасной новостью, поскольку речь идет о смертном грехе прелюбодеяния, ради которого были разрушены две семьи". Так, Львова-Белова ранее была замужем за священником Павлом Когельманом, у пары девять детей, пятеро своих и четверо приемных.