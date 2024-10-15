15 Октября 2024
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Россияне стали богатыми: у многих доход превышает 150 тысяч рублей

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) представили обновленные оценки финансового расслоения в России. Доля граждан с доходом свыше 150 тысяч рублей может быть почти в два раза выше, чем считалось ранее, пишет "Коммерсантъ".

По словам аналитиков, в России трудно определить реальную картину доходного расслоения из-за недостатка данных. Начальник центра экономических измерений и статистики ВШЭ Александр Суринов предложил метод, позволяющий рассчитать данные для более точных расчетов. По новым показателям, доля граждан, чьи доходы превышают 150 тысяч рублей в месяц, значительно возросла. Ранее доля россиян с доходом от 150 до 200 тысяч рублей составляла 0,5% населения, а с доходом свыше 200 тысяч — 0,3%. После пересчета первая величина возросла до 1,1%, а вторая — до 0,5%. В то же время число людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей уменьшилось с 2,3 до 1,8%.

Доля тех, кто зарабатывает от 40 до 60 тысяч и от 60 до 80 тысяч рублей — осталась без изменений.

Также эксперты сказали, что в России существует феномен "бедные в кавычках". К ним относят не много зарабатывающих детей богатых родителей, которые живут за их счет.

Теги: деньги, ВШЭ, богатство


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