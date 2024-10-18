Половина россиян не будут работать за зарплату меньше, чем 50 тысяч рублей

Почти половина (48%) россиян из городов-миллионников откажутся от вакансии при зарплате ниже 50 тысяч рублей. Еще около четверти (22%) — ниже 100 тысяч. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос "Ренессанс страхования" и исследовательского центра сервиса Зарплата.ру. 6% участников опроса допускают зарплату в 120 тысяч рублей, еще 3% — в 150 тысяч.