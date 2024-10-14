Суд продлил арест депутату гордумы Челябинска, обвиняемому в передаче взятки

14 октября Челябинский областной суд, рассмотрев ходатайство следственных органов, продлил депутату гордумы от "ЕР" Виталию Паутову срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, а всего до 14 месяцев 30 суток, то есть до 16 января 2025 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Паутов был задержан в октябре 2023 года. Его обвинили в посредничестве при передаче взяток в мэрию Челябинска. Вместе с ним отправили под стражу гендиректора строительной компании "Челябинскавтотранс" Алексея Алексеенко. Оба они проходят по делу о взятке в 2 млн руб., переданной чиновнику мэрии Челябинска за выдачу незаконного разрешения на строительство многоэтажного дома.

В сентябре 2024 года бывший депутат захотел отправиться на СВО. Его адвокат подготовил необходимые документы. Паутов получил разрешение от следственного комитета отправиться на фронт. Виталий Паутов шесть раз избирался в Челябинскую городскую думу и был членом партии "Единая Россия".