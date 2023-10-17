Уголовное дело в отношении депутата думы Челябинска возбудили следователи - подозревают сотрудничество в даче взятки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Челябинской городской думы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве),сообщается в официальном Телеграмм-канале ведомства.

По данным следствия, в период с сентября 2017 года по июль 2020 года депутат Челябинской городской думы, действуя группой лиц по предварительному сговору с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, выступили в качестве посредников при передаче взятки должностным лицам из числа сотрудников администрации города Челябинска в сумме 2 млн рублей, что является так называемым особо крупным размером. Взятка была наградой за совершение заведомо незаконных действий - оказание обществу содействия в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома.



В результате незаконных действий генерального директора общества и депутата Челябинской городской думы выдано разрешение на строительство многоэтажного жилого дома при отсутствии законных оснований.



Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.



Сейчас сотрудники следственного управления СК России проводят обыски по месту жительства лиц, совершивших преступление, подозреваемые задержаны, в настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Правоохранители не указывают, но в Челябинске общеизвестно, что речь идет о депутате Виталии Паутове.

Отметим, Виталий Паутов шесть раз избирался в Челябинскую городскую Думу. На данный момент он является действующим депутатом, при этом он член ВПП «Единая Россия».

На официальном портале городской думы Челябинска в биографической справке депутата Паутова, в частности, указано - "В 2004 году был избран Председателем Руководящего Совета Челябинской региональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией» и до сих пор возглавляет указанную организацию".

И еще цитата с думского сайта: "Член Политического Совета Советского местного отделения Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Образование высшее, имеет степень кандидата педагогических наук. Депутатская деятельность Паутова Виталия Геннадьевича широко известна жителям города Челябинска, у которых он пользуется заслуженным авторитетом и доверием. Это человек, всегда идущий навстречу людям в решении их наболевших проблем и других не менее важных вопросов, при этом проявляя себя как знающего, принципиального и очень ответственного человека, имеющего четкую гражданскую позицию".