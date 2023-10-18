Обвиняемого во взяточничестве депутата челябинской гордумы от "ЕР" отправили под стражу

В Челябинске отправили под стражу на два месяца депутата городской думы Виталия Паутова и гендиректора строительной компании "Челябинскавтотранс" Алексея Алексеенко, им предъявлены обвинения по уголовной статье 291 ч.4 (посредничество во взяточничестве), сообщает СКР.

Оба они проходят по делу о взятке в 2 млн руб., переданной чиновнику мэрии Челябинска за выдачу незаконного разрешения на строительство многоэтажного дома. Ранее у подозреваемых прошли обыски и они были задержаны.

Виталий Паутов шесть раз избирался в Челябинскую городскую думу и на момент задержания был действующим депутатом, членом "Единой России". Также примечательно, что Виталий Паутов долгое время возглавлял Комитет по борьбе с коррупцией, о существовании которого многие узнали только после задержания депутата.

Преступление, которое вменяют Паутову и Алексеенко, было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.