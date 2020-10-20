"Уральские локомотивы" разработали проект двухэтажного скоростного состава "Ласточка"

20 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область В России
Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

"Уральские локомотивы" разработали проект двухэтажного скоростного состава "Ласточка"

"Уральские локомотивы" совместно с ОАО "РЖД" разработали проект двухэтажного скоростного состава "Ласточка". Ввод новых электропоездов запланирован после 2024 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал журналистам руководитель центра управления проектами "Уральских локомотивов" Григорий Голубев, инновации позволят создать совершенно иной уровень транспортировки пассажиров.

"Мы планируем спроектировать двухэтажные поезда. Они будут предназначены как для дальнего следования, так и для пригородного сообщения, в проекте которого большое внимание уделяется комфорту проезда в первую очередь", - отметил он.

завод Уральские локомотивы(2020)|Фото: Накануне.RUзавод Уральские локомотивы(2020)|Фото: Накануне.RU

Скорость двухэтажных составов не будет отличаться от "обычной" "Ласточки" и составит 160 км/ч. Специально разработанный механизм плавного скольжения позволит поезду двигаться практически неощутимо для пассажиров. Главная задача проекта- создание состава с максимальной вместительностью с позиции перевозчика и максимальной комфортабельностью с позиции производства.

Как объяснил Григорий Голубев, комфорт нового состава будет заключаться в креслах третьего класса, которые намного шире и более функциональны с точки зрения потребителя. В них будет установлен специальный механизм для заряда телефонов, в том числе и беспроводная зарядка. Каждый из вагонов будет оснащен биотуалетами, видеонаблюдением, кондиционером и мониторами трансляции видео. Более того, в рамках проекта также разрабатывается производство беспилотного управления составом.

Напомним, "Уральские локомотивы" являются флагманом отечественного железнодорожного машиностроения и оснащены самым современным высокотехнологичным оборудованием. Предприятие серийно производит скоростные электропоезда "Ласточка" и грузовые электровозы нового поколения. Несколько лет подряд завод занимает лидирующие позиции по производительности труда в машиностроительном комплексе России и первое место – в Свердловской области.

электричка, скоростной поезд "Ласточка", Пермь(2018)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Уральские локомотивы" разработали проект двухэтажного скоростного состава "Ласточка"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: уральские локомотивы, ласточка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети