"Уральские локомотивы" разработали проект двухэтажного скоростного состава "Ласточка"

"Уральские локомотивы" совместно с ОАО "РЖД" разработали проект двухэтажного скоростного состава "Ласточка". Ввод новых электропоездов запланирован после 2024 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал журналистам руководитель центра управления проектами "Уральских локомотивов" Григорий Голубев, инновации позволят создать совершенно иной уровень транспортировки пассажиров.

"Мы планируем спроектировать двухэтажные поезда. Они будут предназначены как для дальнего следования, так и для пригородного сообщения, в проекте которого большое внимание уделяется комфорту проезда в первую очередь", - отметил он.

Скорость двухэтажных составов не будет отличаться от "обычной" "Ласточки" и составит 160 км/ч. Специально разработанный механизм плавного скольжения позволит поезду двигаться практически неощутимо для пассажиров. Главная задача проекта- создание состава с максимальной вместительностью с позиции перевозчика и максимальной комфортабельностью с позиции производства.

Как объяснил Григорий Голубев, комфорт нового состава будет заключаться в креслах третьего класса, которые намного шире и более функциональны с точки зрения потребителя. В них будет установлен специальный механизм для заряда телефонов, в том числе и беспроводная зарядка. Каждый из вагонов будет оснащен биотуалетами, видеонаблюдением, кондиционером и мониторами трансляции видео. Более того, в рамках проекта также разрабатывается производство беспилотного управления составом.

Напомним, "Уральские локомотивы" являются флагманом отечественного железнодорожного машиностроения и оснащены самым современным высокотехнологичным оборудованием. Предприятие серийно производит скоростные электропоезда "Ласточка" и грузовые электровозы нового поколения. Несколько лет подряд завод занимает лидирующие позиции по производительности труда в машиностроительном комплексе России и первое место – в Свердловской области.