Армию России вооружат техникой НАТО

Ранее Hercules экипаж бросил в районе Сергеевки на авдеевском направлении.

"Средствами нашего батальона мы его восстановили. На данный момент образец уже полностью готов. Проведены все испытания. Образец уже выполнил задачи по эвакуации наших образцов", - рассказал ТАСС командир эвакуационной роты группировки войск "Центр" лейтенант Роман Русин.



