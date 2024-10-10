Покупатель российских активов Unilever рассказал подробности сделки

Группа компаний "Арнест" Алексея Сагала, известная производством косметики и бытовой химии, стала новым владельцем активов Unilever в России и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба самой российской компании. В числе приобретенных активов четыре производственные площадки: в Омске, Туле, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где находится завод "Калина".

"За годы совместной работы с компанией "Юнилевер" у нас сложились доверительные партнерские отношения. Приобретенная за это время экспертиза позволит нам эффективно развивать бизнес, наращивая объем производства и представленность продукции компании в рознице. Мы намерены обеспечить реализацию инвестиционной программы и выполнить все социальные обязательства, которые являются важной составляющей сделки", — отметил президент компании "Арнест" Алексей Сагал.

Компания Unilever готовила бизнес к продаже в течение года – работа включала разделение ИТ-платформ, цепочек поставок, а также перевод брендов на кириллицу.

Изначально "Арнест" являлась производителем средства для борьбы с насекомым "Дихлофос" и другой продукции бытовой химии. Известность "Арнест" получил в прошлом году после покупки за €1 производственных площадок нидерландского пивоваренного холдинга Heineken в РФ.

В марте 2022-го Unilever приостановила экспорт продукции в Россию и ее импорт из страны. В компании заявляли, что продолжат поставлять россиянам "жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России". Одно из крупнейших производств находится в Екатеринбурге – концерн "Калина", где производятся товары под брендами "Черный жемчуг", "Чистая линия", "Сто рецептов красоты", "Бархатные ручки" и др.