10 Октября 2024
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Экономика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Завершена продажа российского бизнеса Unilever

Компания Unilever, куда входит расположенный в Екатеринбурге концерн "Калина", объявила об окончании продажи российской части бизнеса.

В заявлении Unilever говорится, что сегодня, 10 октября, завершена продажа российского подразделения организации группе компаний "Арнест", российскому производителю парфюмерии, косметики и товаров для дома. Продажа включает в себя весь бизнес Unilever в России и четыре ее фабрики в стране. Бизнес в Белоруссии также включен в сделку по продаже.

В марте 2022-го Unilever приостановила экспорт продукции в Россию и ее импорт из страны. В компании заявляли, что продолжат поставлять россиянам "жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России". Сейчас у компании в России четыре предприятия, в портфеле активов производство продуктов (соусы, маргарин и майонез, чай) и бытовой химии (шампуни, дезодоранты, чистящие средства). Одно из крупнейших производств находится в Екатеринбурге (концерн "Калина"), здесь производят товары под брендами "Черный жемчуг", "Чистая линия", "Сто рецептов красоты", "Бархатные ручки" и др.

Теги: Unilever, концерн "Калина", "Арнест", продажа


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Развитие сюжета:

Ранее 10.10.2024 15:28 Мск Покупатель российских активов Unilever рассказал подробности сделки

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Ранее 09.03.2022 00:14 Мск Unilever приостановит поставки в Россию

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