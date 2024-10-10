Завершена продажа российского бизнеса Unilever

Компания Unilever, куда входит расположенный в Екатеринбурге концерн "Калина", объявила об окончании продажи российской части бизнеса.

В заявлении Unilever говорится, что сегодня, 10 октября, завершена продажа российского подразделения организации группе компаний "Арнест", российскому производителю парфюмерии, косметики и товаров для дома. Продажа включает в себя весь бизнес Unilever в России и четыре ее фабрики в стране. Бизнес в Белоруссии также включен в сделку по продаже.

В марте 2022-го Unilever приостановила экспорт продукции в Россию и ее импорт из страны. В компании заявляли, что продолжат поставлять россиянам "жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России". Сейчас у компании в России четыре предприятия, в портфеле активов производство продуктов (соусы, маргарин и майонез, чай) и бытовой химии (шампуни, дезодоранты, чистящие средства). Одно из крупнейших производств находится в Екатеринбурге (концерн "Калина"), здесь производят товары под брендами "Черный жемчуг", "Чистая линия", "Сто рецептов красоты", "Бархатные ручки" и др.