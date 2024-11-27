27 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Глава Unilever объяснил уход компании из России

Генеральный директор Unilever Хайн Шумахер объяснил уход компании из России.

По его словам, организация стала хуже справляться с такими задачами, как перемещение денежных средств в Россию и из нее. На решение также повлияла оценка своих результатов и влияние на управление брендами, пишет РИА Новости.

В марте 2022-го Unilever приостановила экспорт продукции в Россию и ее импорт из страны. В компании заявляли, что продолжат поставлять россиянам "жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России". Одно из крупнейших производств находится в Екатеринбурге – концерн "Калина", где производятся товары под брендами "Черный жемчуг", "Чистая линия", "Сто рецептов красоты", "Бархатные ручки" и др. В октябре 2024 г. завершена продажа активов предприятия.

Теги: Unilever, активы, оценка


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