Эвакуировать российских альпинистов, погибших в Непале, вновь не удалось

Очередная попытка эвакуировать тела альпинистов, погибших в Непале на горе Дхаулагири, оказалась неудачной из-за особенностей местности. Об этом сообщается в Telegram-канале Mountain.ru, который информирует о ходе операции.

"(Скальная) полка, на которой они лежат, слишком крутая для посадки. Высадить людей там не получится", - приводятся в сообщении слова альпиниста Дениса Алексеенко.

Сейчас обсуждается альтернативный план. Отмечается, что это будет опасная и долгая операция.

Напомним, пятеро альпинистов собирались покорить гору Дхаулагири. Восхождение без использования кислорода началось еще 1 сентября. Перед этим все прошли медосмотр. Россияне перестали выходить на связь 6 октября. Один из мужчин сорвался на высоте 7,6 км и утянул остальных за собой в пропасть. Восхождение на гору Дхаулагири пытались осуществить Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилев. Еще один участник – Валерий Шамало – почувствовал себя плохо и не стал продолжать восхождение.