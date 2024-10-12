Все еще не эвакуированы тела россиян, погибших в горах Непала

По-прежнему остаются в горах Непала тела россиян, погибших при восхождении на Джаулагири.

Сложные погодные условия в районе горы Дхаулагири в Непале, а также сложный рельеф местности пока не позволили эвакуировать тела пятерых россиян, погибших при восхождении на этот пик, сообщили ТАСС в компании IAM Trekking & Expedition, которая организовывала экспедицию россиян.

Напомним, пятеро альпинистов собирались покорить гору Дхаулагири. Восхождение без использования кислорода началось еще 1 сентября. Перед этим все прошли медосмотр. Россияне перестали выходить на связь 6 октября. Один из мужчин сорвался на высоте 7,6 км и утянул остальных за собой в пропасть. Восхождение на гору Дхаулагири пытались осуществить Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилев. Еще один участник – Валерий Шамало – почувствовал себя плохо и не стал продолжать восхождение.