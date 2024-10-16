Тела погибших российских альпинистов эвакуировали со склона Дхаулагири

Тела погибших российских альпинистов эвакуировали со склона Дхаулагири, об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Катманду.

"Как посольство сообщало ранее, в соответствии с планом утром 16 октября этого года проведена эвакуация пятерых погибших при восхождении на вершину горного массива Дхаулагири российских альпинистов", - сказали в посольстве.

Предыдущие два вылета спасательного вертолета состоялись 9 и 10 октября. Добраться до тел не удалось из-за облачности, сильного ветра и сложной местности.

Пятеро альпинистов собирались покорить гору Дхаулагири. Восхождение без использования кислорода началось еще 1 сентября. Перед этим все прошли медосмотр.

Россияне перестали выходить на связь 6 октября. Один из мужчин сорвался на высоте 7,6 км и утянул остальных за собой в пропасть.

Дхаулагири — седьмой по высоте пик мира (8167 м), находится в Гималаях, в центральной части Непала. Гора считается одной из самых сложных для восхождения восьмитысячников.