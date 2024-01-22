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Политика Пермский край
Фото: Накануне.RU

Глава Прикамья отчитался перед министром культуры о праздновании 300-летия Перми

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отчитался перед министром культуры России Ольгой Любимовой об итогах событийной и инфраструктурной программы Пермь-300.

"В год трехсотлетия мы были не только в центре культурной и туристической повестки страны, но и завершили ряд крупных проектов", - написал Махонин в своем telegram-канале.

Например, отреставрировано 110 объектов культурного наследия, реконструирован большой зал Пермской филармонии и готова новая сцена ТЮЗа,

"Договорились, что вместе с Минкультом РФ займемся модернизацией Пермского хореографического училища – это одна из четырех балетных школ в стране, которая имеет статус федерального значения", - написал Махонин.

Теги: Пермь, 300-летие Перми, Дмитрйи Махонин, Ольга Любимова


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