Глава Прикамья отчитался перед министром культуры о праздновании 300-летия Перми

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отчитался перед министром культуры России Ольгой Любимовой об итогах событийной и инфраструктурной программы Пермь-300.

"В год трехсотлетия мы были не только в центре культурной и туристической повестки страны, но и завершили ряд крупных проектов", - написал Махонин в своем telegram-канале.

Например, отреставрировано 110 объектов культурного наследия, реконструирован большой зал Пермской филармонии и готова новая сцена ТЮЗа,

"Договорились, что вместе с Минкультом РФ займемся модернизацией Пермского хореографического училища – это одна из четырех балетных школ в стране, которая имеет статус федерального значения", - написал Махонин.