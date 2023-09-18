Россияне одобряют разводы - опрос

Около 70% россиян одобряют разводы. Такой вывод следует из данных опроса, опубликованных в статье в "Социологическом журнале", посвященной изучению динамики поддержки эмансипативных ценностей в России во время ковида.

Под эмансипативными ценностями понимаются ценности свободы выбора и равенства возможностей. В ходе исследования были использованы результаты панельного онлайн-опроса, проводившегося в рамках международного проекта "Ценности в кризисе" (Valuesincrisis), охватывающего около двух десятков стран. Кто его проводил, не сообщается. Данные были собраны российским маркетинговым агентством Online Market Intelligence.

Респондентам было предложено оценить три западные "ценности": содомию, аборты и разводы. Результаты были приведены к шкале от 0 до 1, где 0 означает наименьшую поддержку ("никогда не может быть оправдано"), а 1 — наибольшую ("всегда может быть оправдано").

По содомии средний балл получился 0,22, по абортам - около 0,5, а вот по разводам - 0,69. Исходя из этих данных, можно отметить, что около 70% россиян одобряют разводы. Такое толкование имеет статистический смысл, но в точности совпадает с долей разводов. По официальным данным, в России распадается около 70% браков. То есть, пока государство декларативно поддерживает ценность семьи, россияне считают ее разрушение абсолютно нормальным и оправданным явлением.

Еще в начале 1950-х доля разводов была около 1% от числа браков. К 1960 году она выросла до 12% (параллельно были легализованы аборты), к 1970 году - до 30%, а к 1980 году - до 40%. После развала СССР процесс продолжился. В последние десятилетия разрушаются 60-80% создаваемых семей, что сводит на нет любые усилия по стимулированию рождаемости.