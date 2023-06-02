Астраханский губернатор сделал доклад на заседании федерального штаба по транспортно-логистическим коридорам

Сегодня в Москве под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова состоялось заседание штаба по транспортно–логистическим коридорам. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выступил с докладом о развитии внутренних водных путей в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг».

Как отметил глава региона, в конце 80-х годов прошлого века грузооборот по внутренним водным путям достигал почти 600 млн тонн. После распада СССР он стал в пять раз меньше.

«Изменение традиционных логистических маршрутов из-за санкций создают условия для активизации судоходства на Волге и развития грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

События последних лет придали дополнительный импульс развитию МТК. Президент Владимир Путин дал поручение сформировать в Астраханской области Каспийский кластер. Он объединил в себе особую экономическую зону промышленного типа «Лотос» и портовую особую экономическую зону (ПОЭЗ).

Сегодня в ПОЭЗ идёт строительство контейнерного, зернового и масляного терминалов. Их запуск в 2024 году позволит увеличить перегрузочные мощности на 3,3 млн тонн в год. Развитие грузооборота через коридор «Север-Юг» также требует строительства нового современного флота.

Астраханские верфи, входящие в состав Объединенной судостроительной корпорации, при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании, первыми в России приступили к строительству уникальных сухогрузов-контейнеровозов проекта 00108. Их конструкция адаптирована к условиям Каспийского моря – это низкая осадка и широкие борта. Суда универсальные – кроме контейнеров, они могут перевозить любые виды сухих грузов.

В начале мая на заводе «Лотос» заложили первое судно серии из четырёх контейнеровозов. Завершить строительство планируется в 2025 году.

Игорь Бабушкин обратил внимание на проблемные вопросы, решением которых регион занимается совместно с федеральными ведомствами. Это, в том числе углубление Волго-Каспийского морского судоходного канала до 4,5 м. В прошлом году из него изъяли 5 млн кубических метров грунта. За пять месяцев 2023 года – еще полтора миллиона кубометров. К концу года необходимые глубины по всей протяженности канала будут обеспечены.

«Наша задача – используя потенциал МТК «Север-Юг», обеспечить быстрый и безопасный экспорт российской продукции на мировой рынок и оперативную качественную обработку необходимого стране импорта», – резюмировал губернатор Астраханской области.