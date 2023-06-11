Число пострадавших при разрушении плотины Каховской ГЭС выросло до 77 человек

Число пострадавших при разрушении плотины Каховской ГЭС выросло до 77 человек. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Таковы данные на окончание минувших суток. Госпитализированным оказывают необходимую медицинскую помощь. Ранее речь шла о 62 пострадавших.

С затопленных территорий региона эвакуировали около 7 тыс. человек, 1,5 тыс. находятся в пунктах временного размещения. Здесь пострадавшие могут получить справку для подтверждения факта проживания в зоне ЧС и утраты предметов первой необходимости.

Продолжается спад уровня воды в Новокаховском городском округе – до 7 метров, в Алёшкинском муниципальном округе – до 1,5 метров, в Голопристанском муниципальном округе – до 2,1 метра. В Новой Каховке активно ведутся работы по устранению последствий затопления: из подвалов жилых домов откачивается вода, коммунальные службы приводят улицы в надлежащее состояние, восстанавливаются электроснабжение и канализационные станции.

Напомним, ранее сообщалось о семи погибших в результате ЧП.

"К сожалению, есть погибшие – семь человек. В том числе, двое мирных жителей погибли в результате ракетного обстрела украинских боевиков эвакуационной зоны в Голой Пристани", - отметил Сальдо.

36 населенных пунктов в Херсонской области были в той или иной степени затоплены в результате прорыва Каховской ГЭС. В затопленной Новой Каховке 7 июня началась эвакуация людей, заблокированных на дачах в районе поселка Корсунка, который полностью ушел под воду.