Основатель "Википедии" хочет привлечь ИИ к написанию статей

Основатель "Википедии" Джимми Уэйлс размышляет над тем, чтобы привлечь "искусственный интеллект" (ИИ) к написанию статей на портале. Об этом пишет британская Evening Standard.

Под ИИ понимается недавно запущенный чат-бот ChatGPT на основе нейросети. Уэйлс считает, что еще далеко до написания статей чат-ботом, но сегодня это уже намного ближе, чем было два года назад. У ChatGPT, однако, много недостатков.

"Одна из проблем с существующим ChatGPT заключается в том, что некоторые называют "галлюцинациями", а я называю это ложью. У него есть тенденция просто выдумывать что-то "из воздуха", и это ненормально. С этим нужно быть очень осторожным", - подчеркнул эксперт.

Издание приводит недавний случай. Экономист из Университета Квинсленда Дэвид Смердо задал вопрос ChatGPT: "Какая экономическая статья является самой цитируемой за все время?" Через несколько секунд ИИ ответил, что самой цитируемой статьей всех времен является "Теория экономической истории" Дугласа Норта и Роберта Томаса, которая была опубликована в "Журнале экономической истории" в 1969 году.

Ответ звучал вполне правдоподобно, но оказалось, что такой статьи... не существует. Такие авторы были, журнал был, но название статьи было полностью сфабриковано.

Еще одна опасность - ИИ может не повысить объективность, а лишь усугубить предвзятость. Правда, в статье говорится (в духе "политкорректности") о предвзятости со стороны белых мужчин.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев, проверивший чат-бот, заявил об идеологической предвзятости в духе "устойчивого развития". Так, ChatGPT дважды заявлял о том, что западные отцы Церкви - Августин Блаженный и Фома Аквинский - будто бы выражали обеспокоенность ростом населения и предлагали его регулировать через ограничение рождаемости. И даже приводил ссылки, которые были ложными - в названных местах трудов мыслителей (и других их трудах) ничего подобного не было.