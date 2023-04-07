Основатель "Википедии" хочет привлечь ИИ к написанию статей

07 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ сорвали контратаку ВСУ в Авдеевке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Фото: пресс-центр ПАО &quot;Уралкалий&quot;

Основатель "Википедии" хочет привлечь ИИ к написанию статей

Основатель "Википедии" Джимми Уэйлс размышляет над тем, чтобы привлечь "искусственный интеллект" (ИИ) к написанию статей на портале. Об этом пишет британская Evening Standard.

Под ИИ понимается недавно запущенный чат-бот ChatGPT на основе нейросети. Уэйлс считает, что еще далеко до написания статей чат-ботом, но сегодня это уже намного ближе, чем было два года назад. У ChatGPT, однако, много недостатков.

"Одна из проблем с существующим ChatGPT заключается в том, что некоторые называют "галлюцинациями", а я называю это ложью. У него есть тенденция просто выдумывать что-то "из воздуха", и это ненормально. С этим нужно быть очень осторожным", - подчеркнул эксперт.

Издание приводит недавний случай. Экономист из Университета Квинсленда Дэвид Смердо задал вопрос ChatGPT: "Какая экономическая статья является самой цитируемой за все время?" Через несколько секунд ИИ ответил, что самой цитируемой статьей всех времен является "Теория экономической истории" Дугласа Норта и Роберта Томаса, которая была опубликована в "Журнале экономической истории" в 1969 году.

Ответ звучал вполне правдоподобно, но оказалось, что такой статьи... не существует. Такие авторы были, журнал был, но название статьи было полностью сфабриковано.

Еще одна опасность - ИИ может не повысить объективность, а лишь усугубить предвзятость. Правда, в статье говорится (в духе "политкорректности") о предвзятости со стороны белых мужчин.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев, проверивший чат-бот, заявил об идеологической предвзятости в духе "устойчивого развития". Так, ChatGPT дважды заявлял о том, что западные отцы Церкви - Августин Блаженный и Фома Аквинский - будто бы выражали обеспокоенность ростом населения и предлагали его регулировать через ограничение рождаемости. И даже приводил ссылки, которые были ложными - в названных местах трудов мыслителей (и других их трудах) ничего подобного не было.

Теги: википедия, искусственный интеллект, ChatGPT



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети