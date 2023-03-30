30 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Льготное автокредитование сохранят для работников образования, медицины и участников СВО

В Минпромторге РФ сообщили о возобновлении программы льготного автокредитования для отдельных категорий граждан.

Как сообщили в ведомстве, взять кредит на машину на льготных условиях смогут медработники, представители сферы образования, а также участники СВО и члены их семей.

Базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля (для жителей ДФО — 25%).

Под условия программы подпадают автомобили стоимостью до 2 миллионов рублей отечественного производства.

При этом возможность льготного кредита на электромобили сохранят для всех категорий граждан. Скидка на автомобили с электродвигателями составит 25%, но не более 625 тысяч рублей.

В июле прошлого года Минпромторг возобновил действие программ льготного автокредитования и лизинга в России.

В сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что министерство планирует продлить на 2023 год программы стимулирования спроса на отечественные автомобили. "Конечно, мы планируем продолжать стимулировать спрос на произведенные в России автомобили", - заявил он.

Теги: льготный автокредит, минпромторг



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