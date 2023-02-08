В Екатеринбурге презентован уникальный проект Уральского образовательного центра юных геологов

В Уральском геологическом музее Горного университета Екатеринбурга презентовали уникальный проект Уральского образовательного центра юных геологов, горняков и экологов УГГУ.

Новый образовательный центр создан при поддержке индустриального партнера Горного университета – Русской медной компании. Она регулярно поддерживает мероприятия, направленные на популяризацию инженерных наук среди школьников.

"Уральский образовательный центр юных геологов, горняков и экологов призван создать максимально комфортные условия для занятий школьников в рамках ранней профессиональной ориентации. Это яркое и динамичное пространство с богатой экспозицией, посвященной геологии, горному делу и краеведению, которая легко трансформируется в зависимости от поставленных задач. Рядом с центром, в стенах Уральского геологического музея, расположена одна из богатейших минералогических коллекций в России. Чуть дальше находится современный научный центр УГГУ, где ведутся исследования в области минералогии, петрографии, физико-механических свойств пород и руд, аналитической химии, здесь же – кафедры, осуществляющие масштабные геологические поисковые исследования и изыскания, в том числе экспедиционно. Поэтому лучше места для подготовки юных геологов просто не найти! Именно здесь юношеское любопытство может перерасти в профессиональный интерес", - заявил ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, учебный класс оснащен современным оборудованием: интерактивными панелями, бинокуляром и мощным микроскопом, который позволяет с помощью видеокамеры выводить на большой экран изображения шлифов горных пород, образцов минералов и окаменелостей. Размещенная в образовательном центре экспозиция знакомит гостей с разными этапами горного производства – от геологоразведки до получения готового продукта. Посетители центра смогут ознакомиться с профессиями минералога, буровика, обогатителя и других специалистов горного профиля. Большая часть экспозиции посвящена меди – ее происхождению, свойствам, областям применения и основным типам медных месторождений.

"Наш центр является многопрофильным. Он предназначен не только для профориентационных мероприятий, но и для проведения открытых лекций, в том числе дистанционных. В ближайшее время мы планируем записать цикл лекций с участием ведущих специалистов Горного университета и приглашенных ученых, которые расскажут о геологической истории Урала. Десять встреч будут посвящены подробному изучению меди. Кроме того, на базе центра пройдут занятия по повышению квалификации для руководителей кружков юных геологов и учителей географии", - рассказал директор Уральского геологического музея Дмитрий Клейменов.

Открытие Центра юных горняков приурочено к старту XXVIII Свердловской областной открытой олимпиады юных геологов, которая пройдет на базе УГГУ с 10 по 12 февраля и соберет ребят со всей России. Участие в олимпиаде примут и четыре команды юных геологов с территорий присутствия РМК: Орск, Коркино, Карталы и Амурск.

"Для школьников очень важно иметь "точку входа" в университет, понимать, чем занимается университет. Здесь ребята впервые узнают, что такое добыча, обогащение, узнают о богатствах родной природы. Мы совершенно уверены, что каждый из них заинтересуется и рассмотрит для себя возможность профессионального ориентирования именно в этом векторе. Наверняка многие придут к нам для более глубокого погружения и в дальнейшем будут рассматривать специальности в области добычи и обогащения", - отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Стоит отметить, что РМК и УГГУ связывает многолетнее тесное сотрудничество. На предприятиях РМК работает много выпускников вуза, студенты проходят производственную практику на предприятиях Группы РМК, а сотрудники предприятий проходят переподготовку в УГГУ.