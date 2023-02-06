06 Февраля 2023
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Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

В Тюменской области создадут аллеи в честь педагогов и наставников

В каждом муниципалитете Тюменской области создадут аллею в честь педагогов и наставников, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

В регионе на протяжении года будут проводить мероприятия, направленные на закрепление особого статуса учителя и наставника: конкурс профмастерства "Звездный час"; акция "Напиши своему учителю"; квиз "Педагог – мужская профессия"; конкурс для студентов "Учитель – профессия мечты"; конкурс "Лучший преподаватель детской школы искусств"; конкурс "Флагманы дополнительного образования Тюменской области"; конкурс лучших наставников Тюменской области; конкурс "Спортивная элита-2023"; конкурс "Панорама методических кейсов дополнительного образования" и другие.

Напомним, в России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин "в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность".

О том, что 2023 год будет посвящен педагогам, Путин объявил еще в 2021 году. "В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год, год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского, будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам, будет Год учителя, Год педагога", — говорил президент.

Теги: аллея педагогов, год педагога



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