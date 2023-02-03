В Якутии восемь человек отравились угарным газом

В Амгинском районе Якутии восемь человек отравились, предположительно, угарным газом.

Следователи организовали проверку из-за обнаружения в гараже тела 34-летнего пострадавшего. По предварительным данным республиканского управления СКР, в холодном отсеке гаража мужчины подключили два бензиновых генератора. Они находились в соседнем помещении, дверь в которое не была полностью закрыта.

Предположительно, в помещение проник угарный газ, из-за чего один из пострадавших умер. Еще семь человек с отравлением угарным газом госпитализированы в тяжелом состоянии, им оказывают медицинскую помощь.