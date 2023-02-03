03 Февраля 2023
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Фото: Накануне.ru

"Работа почетная, зарплата высокая": свердловский депутат Госдумы предложил мобилизовать безработных

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов поделился мыслями о приоритетах мобилизации. Народный избранник предлагает отправлять на фронт безработных, вставших на учет в центр занятости.
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Как рассказал сегодня политик в своем Telegram-канале, он до сих пор получает от предприятий обращения с просьбой помочь вернуть с СВО ключевых сотрудников, без которых производство "просто встает". Депутат признал, что проблема такая есть, но есть и возможность "рационально ее решить".

"Обсуждали этот вопрос в Талице. У них в центре занятости на учете 53 человека. Среди них здоровые, крепкие мужики. Безработные. Без денег. Возникает разумный вопрос: может, при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации, в первую очередь, мобилизовать безработных "клиентов" центра занятости? Уверен, те будут только рады: работа почетная, зарплата высокая", - заявил Максим Иванов.

Напомним, в прошлом году под частичную мобилизацию попали десятки "забронированных" рабочих комбината "Ураласбест". В дальнейшем некоторых из них вернули домой. Такая же ситуация была и на одном из важнейших предприятий Свердловской области – ВСМПО-АВИСМА.

Теги: мобилизация, безработные, приоритеты, Иванов, депутат



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