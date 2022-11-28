28 Ноября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область В России
Фото: телеграм-канал Максима Иванова

Депутат сообщил о решении проблемы с жетонами у мобилизованных свердловчан

Проблема с отсутствием личных жетонов у мобилизованных жителей Свердловской области решена. Об этом заявил депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

Напомним, в начале ноября Иванов сообщал, что некоторые свердловчане, попавшие под частичную мобилизацию, остаются без личных жетонов. Депутат пояснял, что без личного номера жетона жены и матери мобилизованного не могут зайти в его личный кабинет на сайте Минобороны и получить информацию о полагающемся и начисленном денежном довольствии. Он направлял запрос министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой разобраться в ситуации и принять меры.

Как рассказал сегодня Максим Иванов в своем Telegram-канале, утром он получил ответ от замминистра Николая Панкова о том, что военнослужащим личные номера присвоены, а жетоны выданы.

"Есть мнение, что проблемные участки нашей доблестной армии надо тихо обходить стороной. Молчать про недостатки. Не согласен. О проблемах надо говорить кратко, громко, но конструктивно. И вместе оперативно их решать. Иначе их за нас "решат" солдаты НАТО", - отметил свердловский депутат.

Кроме этого, Иванов сообщил о частичном разрешении еще одной ситуации – с сотрудниками комбината "Ураласбест", которых мобилизовали, несмотря на их "бронь".

"В интересах рабочих направлял запрос начальнику Генштаба Герасимову. Как видно, реакция последовала, есть первые результаты. Из 31 сотрудника вернулись 12. Ждем остальных", - рассказал он.

Максим Иванов добавил, что намерен продолжать работу в интересах мобилизованных, а также их родных.

Теги: жетоны, мобилизованные, Ураласбест, Иванов



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