28 Ноября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мобилизация "забронированных" сотрудников ВСМПО-АВИСМА отменена

Мобилизация "забронированных" сотрудников уральского предприятия ВСМПО-АВИСМА отменена. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Напомним, о мобилизации 27 работников одного из важнейших предприятий региона стало известно в начале ноября. Сообщалось, что все они имеют "бронь". После этого депутат Иванов направил запрос начальнику Генштаба Валерию Герасимову с просьбой принять срочные меры для отзыва "забронированных" с военной службы.

Как рассказал сегодня политик в своем Telegram-канале, в итоге областная призывная комиссия после письма из военного ведомства отменила решение о мобилизации всех сотрудников из списка, который он направлял Герасимову вместе с запросом.

"Также не могу не отметить активные и настойчивые действия самого предприятия, направленные на возврат своих "забронированных" сотрудников. Ожидаю, что в ближайшее время специалисты вернутся домой и возобновят работу на одном из стратегических предприятий Урала", - добавил Максим Иванов.

Как сообщало Накануне.RU, также под частичную мобилизацию попали десятки "забронированных" рабочих комбината "Ураласбест". В дальнейшем некоторых вернули домой.

Теги: ВСМПО-АВИСМА, отмена, мобилизация, бронь



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