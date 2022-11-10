Более 30 "забронированных" сотрудников "Ураласбеста" все равно мобилизовали

Десятки сотрудников комбината "Ураласбест" мобилизовали, несмотря на их "бронь". Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, на мобилизацию призвали 31 уникального специалиста.

"Тех, кто необходим для бесперебойной работы градообразующего предприятия. Сегодня направил запрос на начальника Генштаба Валерия Герасимова. Будем специалистов "вытаскивать" обратно", - рассказал депутат.

Он напомнил, что в начале недели обратился в Генштаб в интересах предприятия ВСМПО-АВИСМА, у которого, несмотря на "бронь", мобилизовали 27 сотрудников.

"Мобилизация важна и нужна. Но, вместе с тем, она не должна обескровливать промышленный потенциал региона. Потенциал, который, в том числе, работает на укрепление обороноспособности страны", - отметил Максим Иванов.