Житель Екатеринбурга лишился машины из-за долга по ЖКХ в полмиллиона

В Екатеринбурге судебные приставы за долги арестовали транспортное средство.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, житель уральской столицы задолжал более полумиллиона рублей по жилищно-коммунальным услугам. К выплате долгов мужчина не приступал, а на прием к судебному приставу не являлся.

Тогда приставом были направлены запросы в кредитные организации и регистрирующие органы. Из полученных ответов стало известно, что в собственности уральца есть автомобиль "Киа Рио".

После этого судебный пристав съездил в адрес должника, где составил акт описи и ареста принадлежащего ему авто. Если мужчина так и не приступит к погашению задолженности, его машина будет передана на оценку и торги в Росимущество.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле полиция задержала местную пенсионерку. Пожилая женщина торговала наркотиками, чтобы рассчитаться по долгам по ЖКХ.