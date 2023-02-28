В Перми на аварийный дом на Куйбышева,143 распространили режим ЧС

В Перми решено расселить аварийный дом на улице Куйбышева. Речь о строении 143, которое уже признавали аварийным. В администрации города сообщили, что с 1 марта в отношении дома ввозится режим чрезвычайной ситуации. Власти считают, что есть угроза внезапного обрушения несущих конструкций.

Жильцов дом сначала разместят в пункте сбора в ДК им. Калинина, а затем предложат помещения маневренного фонда и другие варианты временного размещения.

Дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкции здания, выявили еще осенью прошлого года. Износ дома составляет 88%, имеются множественные трещины в стенах, повреждение и разрушение кирпичной кладки. Жителей левого и правого крыльев дома начали тогда переселять в маневренный фонд, но в центральной части оставались люди.

В феврале власти провели еще один осмотр дома. "Экспертная комиссия сделала заключение, что подвальные перекрытия имеют аварийное состояние: разрушен защитный слой бетона, имеется коррозия арматуры. Установленные в ноябре 2022 года маяки на наружных стенах при очередном мониторинге показали динамику раскрытия трещин", - сообщили в администрации города.