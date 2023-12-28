В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить высказывания Галкина*

Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой привлечь юмориста Максима Галкина* к ответственности за его высказывания. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также призвал проверить финансирование Галкиным* украинских организаций.

"Кто-то еще считает, что вещун Галкин* несет безобидную дурь? Про Бучу, про ракеты, про ложь, про вину России. За один только националистический лозунг можно заводить папочку с уголовным делом", - написал Луговой.

Как стало известно, Следственный комитет РФ проведет повторную проверку высказываний певицы Аллы Пугачевой и ее супруга. Общественники попросили следователей обратить внимание на различные антироссийские высказывания Галкина*, которые он делал в ходе своих заграничных концертов. При этом ранее сообщалось, что в ведомстве отказались возбуждать дело по статье о фейках против армии РФ.

* включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов