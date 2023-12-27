Shot: СК проведет повторную проверку высказываний Галкина* и Пугачевой

Следственный комитет РФ проведет повторную проверку высказываний певицы Аллы Пугачевой и юмориста и ее супруга Максима Галкина*. Об этом стало известно Shot.

Ранее сообщалось, что в ведомстве отказались возбуждать дело по статье о фейках против армии РФ. Однако теперь, по данным телеграм-канала, появились новые материалы, которые могут грозить уголовным наказанием семейной паре.

Shot пишет, что с просьбой пересмотреть решение в СК обратились общественники из "Зова народа". Они попросили следователей обратить внимание на различные антироссийские высказывания Галкина*, которые он делал в ходе своих заграничных концертов.

Утоняется, что проверки проведут по статьям "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", "Содействие террористической деятельности" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Напомним, после начала СВО Алла Пугачева и ее супруг покинули Россию и уехали в Израиль. В сентябре прошлого года телеведущего признали иноагентом. По данным Минюста, Галкин* занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

В том же месяце ряд Telegram-каналов сообщил о проверке, которую якобы правоохранительные органы проводили в отношении Пугачевой. Перед этим певица в соцсетях попросила признать ее иноагентом.

* включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов