26 Декабря 2023
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Фото: instagram.com/alla_orfey

В отношении Пугачевой и Галкина* не стали заводить дело по статье о фейках против ВС РФ

Следственный комитет России не нашел оснований для открытия уголовного дела в отношении певицы Аллы Пугачевой и юмориста и ее супруга Максима Галкина* по статье о фейках против армии РФ.

СК вернул материалы в ГУ МВД Москвы. Какая именно информация была опубликована Пугачевой в интернете и подлежала проверке, не уточняется.

Кроме того, СК провел проверку в отношении Галкина* после того, как он опубликовал видеозапись с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе. Также изучили его негативные высказывания в отношении правительства России и ВС России.

По данным фактам оснований для заведения уголовного дела также нет, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что 2 ноября Пугачева вернулась в Россию, пройдя через пункт пропуска в Псковской области. Позже она уехала из России. Фото с Пугачевой опубликовал ее муж Максим Галкин*, сообщив о солнечной воскресной погоде в латвийской Сигулде.

* включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов

Теги: Пугачева, Галкин, артисты, СКР


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Ранее 05.11.2023 13:30 Мск Алла Пугачева уехала из России

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