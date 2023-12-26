В отношении Пугачевой и Галкина* не стали заводить дело по статье о фейках против ВС РФ

Следственный комитет России не нашел оснований для открытия уголовного дела в отношении певицы Аллы Пугачевой и юмориста и ее супруга Максима Галкина* по статье о фейках против армии РФ.

СК вернул материалы в ГУ МВД Москвы. Какая именно информация была опубликована Пугачевой в интернете и подлежала проверке, не уточняется.

Кроме того, СК провел проверку в отношении Галкина* после того, как он опубликовал видеозапись с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе. Также изучили его негативные высказывания в отношении правительства России и ВС России.

По данным фактам оснований для заведения уголовного дела также нет, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что 2 ноября Пугачева вернулась в Россию, пройдя через пункт пропуска в Псковской области. Позже она уехала из России. Фото с Пугачевой опубликовал ее муж Максим Галкин*, сообщив о солнечной воскресной погоде в латвийской Сигулде.

* включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов