Уральские застройщики судятся из-за объектов Универсиады в Екатеринбурге

Уральский застройщик "Синара-Девелопмент" подал встречные иски к компании "ЛСР. Строительство – Урал" на сумму более 337 млн руб. Речь идет о строительстве объектов Универсиады в Екатеринбурге.

Как пишет "Коммерсант", ранее "Группа ЛСР" подала в суд три иска к "Синаре-Девелопмент" на общую сумму более 85 млн руб. Как заявляли в компании, таков объем задолженности, возникшей при строительстве общежитий в Новокольцовском районе, где "ЛСР. Строительство – Урал" выступал подрядчиком.

"Были выдвинуты встречные требования: взыскание переплаты по трем контрактам и неустойки за просрочку сдачи результатов работ, возмещение ущерба, причиненного некачественным выполнением работ. Недостатки, допущенные ООО "ЛСР. Строительство – Урал" при строительстве, устраняли иные подрядчики", - рассказали изданию в пресс-службе "Синара-Девелопмент".

В ноябре "ЛСР. Строительство – Урал" был подан четвертый иск на 5,5 млн руб., на этот раз к компании "Синара-Девелопмент-Проект".

"Он касается задолженности ответчика за выполненные работы по контрактам на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объектов общежитий №3, 4, 5 Деревни XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Все обязательства со стороны "ЛСР. Строительство – Урал" были выполнены в полном объеме", - прокомментировали в пресс-службе "Группы ЛСР".

В "Синара-Девелопмент" не согласны с требованиями нового иска, как и с тремя предыдущими. Судебные разбирательства между компаниями продолжаются.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге был арестован экс-зампред правительства Забайкалья Игорь Дубровин. Его задержали в Чите в середине декабря. Сообщалось, что на Дубровина возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество": его подозревают в хищении денег в особо крупном размере во время работы в Екатеринбурге.

В 2017-2019 годах Игорь Дубровин был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, а с 2020 года возглавлял управление капитального строительства региона. На Урале он отвечал за возведение объектов Универсиады-2023 и нового зала Свердловской филармонии. В дальнейшем чиновник перебрался в Забайкалье, где занимал пост вице-премьера правительства края.