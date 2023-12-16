16 Декабря 2023
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Фото: Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга

В Екатеринбурге арестован экс-зампред правительства Забайкалья Игорь Дубровин

В Екатеринбурге арестован теперь уже бывший заместитель председателя правительства Забайкальского края Игорь Дубровин. Задержали его в Чите, но уральские полицейские - из управления по борьбе с экономическими преступлениями, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

На Дубровина возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество": подозревают в хищении денег в особо крупном размере во время работы в Екатеринбурге.

"Фигурант дела самолетом доставлен в Екатеринбург и в настоящее время принимает участие в следственных действиях. По месту его жительства и работы проведены обыски. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - отметил полковник Горелых.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес постановление об аресте Дубровина на десять суток – до 23 декабря.

В 2017-2019 годах Игорь Дубровин был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял управление капитального строительства региона. На Урале он отвечал за возведение объектов Универсиады-2023 и нового зала Свердловской филармонии.

В правительстве Забайкалья чиновник работал с 19 июня 2023 года. 14 декабря Дубровин был освобожден от должности "за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему".

Игорь Дубровин в суде.(2023)|Фото: Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга

Теги: игорь дубровин, арест, чиновник


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