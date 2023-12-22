Бывший замглавы свердловского Минстроя встретит Новый год в СИЗО

Бывший замглавы Минстроя Свердловской области Игорь Дубровин останется в СИЗО до 27 февраля 2024 года. Решение о продлении меры пресечения вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

На сегодняшнем заседании защита настаивала на домашнем аресте. Также выяснилось, что Дубровин владеет банковским счетом в Испании, однако обвиняемый заявил, что на данный момент не владеет зарубежными активами, а данный счет объясняется покупкой квартиры в Испании в 2007 году.

Напомним, на Дубровина возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество": его подозревают в хищении денег в особо крупном размере во время работы в Екатеринбурге.

В 2017-2019 годах Игорь Дубровин был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял управление капитального строительства региона. На Урале он отвечал за возведение объектов Универсиады-2023 и нового зала Свердловской филармонии.

В правительстве Забайкалья чиновник работал с 19 июня 2023 года. 14 декабря Дубровин был освобожден от должности "за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему".