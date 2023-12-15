В Чите задержан бывший уральский чиновник, отвечавший за объекты Универсиады и новый зал филармонии

Силовики задержали бывшего вице-премьера правительства Забайкальского края Игоря Дубровина, ранее работавшего на Среднем Урале.

Как пишет издание "Чита.Ру" со ссылкой на источники, задержание может быть связано с предыдущей работой Дубровина в Свердловской области. Сейчас он якобы находится в Екатеринбурге.

В 2017-2019 годах Игорь Дубровин был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял управление капитального строительства региона. На Урале он отвечал за возведение объектов Универсиады-2023 и нового зала Свердловской филармонии.

В правительстве Забайкалья чиновник работал с 19 июня. Однако накануне Дубровин был освобожден от должности "за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему". Соответствующее распоряжение губернатора было подписано 14 декабря.

Официально правоохранители пока не комментируют ситуацию.