15 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Чите задержан бывший уральский чиновник, отвечавший за объекты Универсиады и новый зал филармонии

Силовики задержали бывшего вице-премьера правительства Забайкальского края Игоря Дубровина, ранее работавшего на Среднем Урале.

Как пишет издание "Чита.Ру" со ссылкой на источники, задержание может быть связано с предыдущей работой Дубровина в Свердловской области. Сейчас он якобы находится в Екатеринбурге.

В 2017-2019 годах Игорь Дубровин был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял управление капитального строительства региона. На Урале он отвечал за возведение объектов Универсиады-2023 и нового зала Свердловской филармонии.

Игорь Дубровин(2023)|Фото из архива пресс-службы правительства Забайкалья

В правительстве Забайкалья чиновник работал с 19 июня. Однако накануне Дубровин был освобожден от должности "за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему". Соответствующее распоряжение губернатора было подписано 14 декабря.

Официально правоохранители пока не комментируют ситуацию.

Теги: задержание, чиновник, Урал


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