28 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Россия идет к созданию суверенного кинематографа – Голикова

Не каждая страна может похвастаться суверенным кинематографом, а Россия идет уверенно по этому пути, заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

Она сообщила, что в 2023 году совокупные сборы российских кинотеатров составили более 40 млрд руб. – "это фактически допандемийный уровень". 28 млрд руб. из этой суммы обеспечили российские ленты. Голикова рассказала журналистам, что десять лет назад только 15% кинопродукции были отечественными.

"Но у нас присутствует кино из 60 стран, дружественных и недружественных", - сказала Голикова. Также она отметила, что сейчас доля детской аудитории (12-17 лет) составляет около 30% в кинотеатрах – дала свой эффект "пушкинская карта", которая позволяет бесплатно ходить на российские ленты.

Теги: кино, татьяна голикова, кассовые сборы


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