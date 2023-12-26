Продюсер сериала "Бригада" хочет взыскать с Насти Ивлеевой 1 миллиард рублей

Продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков и еще 22 инициативных гражданина хотят подать коллективный иск к телеведущей и блогеру Насте Ивлеевой на 1 млрд руб. в качестве компенсации морального вреда.

Моральный вред, по мнению потенциальных истцов, нанесен "голой" вечеринкой в клубе "Мутабор". Иск они готовятся подать в Хамовнический суд столицы. Если суд встанет на сторону истцов, 1 млрд руб. они направят в фонд поддержки бойцов СВО и их семей.

Помимо возмещения морального вреда, группа истцов хочет добиться запрета для Ивлеевой на съемки в рекламе, участие в различных мероприятиях и получение дохода от вечеринок, подобных нашумевшему вечеру в "Мутаборе".

Shot сообщает, что Иншаков был "сильно шокирован" увиденным на вечеринке Ивлеевой (вероятно, увидел в СМИ или в сети, потому что среди участников его не было). Продюсер обратился к адвокату для составления иска.