В СФ допустили ограничение использования нейросетей в СМИ

В Совете Федерации не исключили законодательных шагов, направленных на регулирование применения искусственного интеллекта.

Сенаторов беспокоит использование ИИ при генерировании информационного контента. "Можно ИИ отдать редактуру, корректорскую правку, но он не может быть обозревателем", - заявил журналистам председатель комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков полагает, что генеративные нейросети не будут писать нейтральные новости, поскольку учатся они на уже существующем информационном потоке. А его, в свою очередь, формирует Запад. По мнению сенатора, российские и китайские СМИ пока проигрывают во влиятельности западным, поэтому ему понятно, чьей позиции будет придерживаться нейросеть.

Он не стал уточнять, как именно парламент может ограничить допуск нейросетей к генерированию контента.