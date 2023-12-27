Есть вероятность, что мы будем валить лес в Магадане - экс-замглавы СБУ

Из-за нехватки добровольцев украинский режим отравляет на фронт мужчин старше 50 лет. Это может закончиться тем, что многие нынешние лидеры режима будут "валить лес в Магадане", опасается экс-замглавы СБУ Виктор Ягун.

Он считает, что сейчас нельзя говорить о сохранении жизни молодого поколения. Они должны воевать. Если такое положение дел будет сохраняться, то современную Украину может постигнуть судьба УНР.

"УНР перестала существовать, потому что большинство подразделений просто разошлись по домам. И мы знаем, чем закончилось, – 32-м годом, а кто его пережил – 37-м. Мы этого хотим? Ну, тогда кто-то будет пить кофе в Париже, а кто-то валить лес в Магадане. Этим мы закончим", – подытожил бывший замглавы СБУ.

Словно в унисон призыву Ягуна в Раду на днях был внесен законопроект о снижении возраста мобилизации до 25 лет и расширении категорий граждан, подлежащих отправке на фронт. В украинском обществе это вызывает огромное недовольство. Людей отлавливают на улицах и отправляют на фронт, о чем пишут даже западные СМИ. При этом, по опросу депутата Рады Марьяны Безуглой, около 70% граждан готовы отказаться от украинского гражданства, но не быть мобилизованными.