На Украине мобилизуют аспирантов, многих учителей и научных сотрудников

Новый законопроект о мобилизации на Украине, который накануне был внесен в Раду, предусматривает мобилизацию многих педагогических работников и научных сотрудников. Отсрочка предусмотрена только для тех, кто работает на полную ставку.

Согласно документу, военнообязанные должны зарегистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат и т.п. Все военнообязанные должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат даже без повестки. Мобилизации также подлежат инвалиды 3 группы.

Женщинам предоставлена отсрочка, если они пребывают в декрете или беременны. Студентам - только дневной формы обучения, получающих уровень образования выше, чем предыдущий, по тому же направлению, а также докторантам. Аспиранты подлежат мобилизации.

Как сообщалось, возраст мобилизации будет снижен до 25 лет, категория ограниченной годности к военной службе - исключена, ведена базовая общевойсковая подготовка во всех учебных заведениях, а граждане, уклоняющиеся от воинского учета, будут ограничены в правах.

О новой волне мобилизации на Украине говорили давно. Недавно Зеленский сказал, что его об этом просят военные.

Как пишет телеграм-канал "Резидент", гражданам, которые нарушили законодательство о мобилизации, будут блокировать все банковские счета и запретят любые финансовые операции, запретят водить машину, выезжать за границу.

Накануне секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что темпы мобилизации сильно упали и нужно интенсифицировать процесс.