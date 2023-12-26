26 Декабря 2023
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Фото:youtube.com

В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь, - Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров записал видеообращение, в котором оправдался за участие в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой в столичном клубе "Мутабор".
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Филипп заявил, что не снимает с себя ответственности и ничего не боится, но в то же время хочет иметь возможность выступать в своей стране, патриотом которой он является (и, видимо, поэтому записывает ролик).

"В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел", - говорит в своем обращении артист. Он добавил, что осознает ошибку.

В распространенном видео Киркоров выглядит значительно скромнее, чем в клубе: черная водолазка под подбородок, никакого макияжа. На вечеринку же к Ивлеевой артист пришел в экстравагантных очках и костюме-сеточке (по его собственным заявлениям, "заморочился на Dolce & Gabbana"). Впрочем, на "голой" вечеринке Киркоров не был самым голым – самого голого участника посадили на 15 суток в изолятор по административному делу.

Ранее (тоже в весьма скромном наряде) похожее обращение записала и сама Ивлеева, обещавшая передать вырученные за вечеринку деньги на благотворительность.

А Киркоров свою историю начал рассказывать еще в выходные, на премьере шоу Татьяны Навки. Там муж фигуристки Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента России) спросил у Киркорова, как его угораздило попасть в центр "голого" скандала. Тот ответил: "Она [Ивлеева] меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на "Дольче Габбана", "Баленсиага". А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю: Катя - это моя помощница - только бэкстейдж и цветочки и на выход".

Теги: филипп киркоров, настя ивлеева, голая вечеринка


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