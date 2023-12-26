В небе рядом с городом Дахаб в Египте сбили неизвестный объект

Неизвестный объект сбит в небе рядом с курортным городом Дахаб в Египте.

Как сообщил египетский телеканал Al Qahera News, объект сбит в двух километрах от Дахаба. В небе над городом были слышны взрывы.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что был сбит беспилотник.

Дахаб расположен на востоке Синайского полуострова, на берегу Акабского залива Красного моря, примерно в 140 км от границы с Израилем. СМИ неоднократно сообщали, что средства ПВО Египта сбивали летающие объекты около побережья курортных городов Синайского полуострова.

Напомним, Египет, который является посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС, ранее презентовал трехэтапный план по прекращению конфликта в секторе Газа.