25 Декабря 2023
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Политика За рубежом
Фото: REUTERS / Suhaib Salem

Asharq: Египет представил трехэтапный план урегулирования в секторе Газа

Египет презентовал Израилю и ХАМАС трехэтапный план по прекращению конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает саудовский телеканал Asharq со ссылкой на источники.

По их информации, первый этап заключается в двухнедельном прекращении боевых действий с возможностью продления до трех или четырех недель. В этот период ХАМАС должен освободить 40 израильтянок, а также детей и пожилых мужчин. В ответ Израиль освободит 120 палестинских заключенных и снимет блокаду с анклава.

Второй этап предполагает формирование правительства технократов, которое будет заниматься вопросами гумпомощи, процессом восстановления региона и подготовки выборов в Палестине.

Третий этап египетской инициативы подразумевает полное прекращение огня и обмен солдат. На этом этапе Израиль выведет свои войска из городов сектора Газа и предоставит беженцам возможность вернуться домой, сообщает RT.

На прошлой неделе сообщалось, что Израиль предлагал ХАМАС перемирие продолжительностью в одну неделю в обмен на освобождение 40 заложников, но группировка отвергла это предложение. Как писало Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Египте, руководство группировки отказывается возвращать заложников раньше, чем соглашение о прекращении огня вступит в силу.

Теги: египет, сектор газа, израиль


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