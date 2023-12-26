2-летняя девочка, найденная в сугробе на Урале, пережила две клинические смерти

Стали известны подробности спасения 2-летней девочки, которая едва не замерзла заживо в сугробе на Среднем Урале. Оказалось, что ребенок пережил две клинические смерти.

Напомним, все случилось утром 23 ноября в Серове: родители девочки оставили ее на попечение старшей сестры, а сами ушли на работу. Пока старшая спала, младшая вышла на улицу, не надев на себя верхнюю теплую одежду. Днем, когда глава семьи пришел домой на обед, то нашел дочь в сугробе недалеко от дома еле живой.

Ребенок был доставлен в больницу, где ему поставили диагноз "переохлаждение". Сообщалось, что девочка находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Сегодня появились подробности спасения ребенка уральскими врачами. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, фельдшер Любовь Трофимова и медсестра Маргарита Горева из фельдшерско-акушерского пункта Красноярки первыми оказались рядом с 2-летней Стефанией, когда девочку без дыхания и сердцебиения нашли в сугробе родственники. Пока "скорая" ехала на экстренный вызов, медики начали проводить реанимационные мероприятия и вернули девочку к жизни.

Однако уже по пути в больницу она пережила еще одну клиническую смерть: врачи стали оказывать ей помощь прямо в машине и затем передали реаниматологам. Через трое суток вертолет санитарной авиации перевез Стефанию в Екатеринбург, где ее лечили и восстанавливали специалисты детской городской клинической больницы №9.

Предстоящий Новый год она встретит дома вместе с семьей. По данным медиков, у нее полностью сохранены все функции. Врачи контролируют состояние девочки амбулаторно, она получает необходимую терапию в домашних условиях.

Напомним, что сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются правоохранители.