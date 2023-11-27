В свердловском Минздраве рассказали о состоянии девочки, найденной в сугробе

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали о состоянии девочки, которую нашли в сугробе с переохлаждением.

Напомним, все случилось утром 23 ноября в Серове: родители двухлетнего ребенка оставили ее на попечение старшей сестры, а сами ушли на работу. Пока сестра спала, младшая девочка вышла на улицу, не надев на себя верхнюю теплую одежду. Днем, когда глава семьи пришел домой на обед, то нашел дочь в сугробе недалеко от дома еле живой.

Ребенок был доставлен в больницу, где ему поставили диагноз "переохлаждение". Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские и прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном Минздраве, на сегодняшний день пострадавшая находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Силами территориального центра медицины катастроф ребенок был перегоспитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.

"Врачи оказывают малышке всю необходимую медицинскую помощь", - добавили в ведомстве.

Свою проверку по факту случившегося также проводит Следственный комитет.