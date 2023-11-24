На Урале двухлетнюю девочку нашли в сугробе с переохлаждением

В уральском городе Серов маленького ребенка доставили в больницу с переохлаждением. В обстоятельствах разбираются полицейские и прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось утром 23 ноября: родители двухлетней девочки оставили ее на попечение старшей сестры, а сами ушли на работу. Пока сестра спала, младшая девочка вышла на улицу, не надев на себя верхнюю теплую одежду.

Днем, когда глава семьи пришел домой на обед, то нашел дочь в сугробе недалеко от дома еле живой. Ребенок был доставлен в больницу, где ему поставили диагноз "переохлаждение".

Сейчас Серовская городская прокуратура проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Подробности этого инцидента рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, сигнал о случившемся поступил в дежурную часть городского ОВД днем 23 ноября – в полицию обратились медики бригады "скорой помощи".

"Ребенка сначала доставили в местную больницу, а потом транспортировали в соседний город. Девочку с переохлаждением поместили сразу же в реанимационное отделение клиники Краснотурьинска, где она сейчас и находится. Состояние ее тяжелое: когда приходит в сознание, шевелит ручками, а затем опять засыпает. Врачи борются за ее жизнь", - сообщил Накануне.RU полковник Горелых.

Силовики уже установили, как именно двухлетний ребенок оказался один на улице в легкой одежде.

"Накануне около 9 утра ранее судимые родители малышки ушли на работу, а ребенка оставили со старшей сестрой, ученицей седьмого класса, но, учитывая, что было еще рано, школьница уснула. Тем временем малышка, находясь в памперсе, самостоятельно надела сапоги, и, практически раздетая, ушла на улицу. Пройдя примерно метров 200, за баней она упала в сугроб и долгое время находилась там без помощи. Обнаружил ее вернувшийся домой отец, который и вызвал "неотложку", - добавил представитель полиции.

На место выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника ПДН территориального ОВД подполковника полиции Марины Дитятьевой. Как уточнил Валерий Горелых, семья на учете в ПДН не состоит. В отношении матери девочки полицейские возбудили административное дело по статье 5.35 КоАП РФ – "Ненадлежащее воспитание собственного ребенка".