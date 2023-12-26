Названа дата первого полета Sj-100 с российским двигателем ПД-8

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, когда поднимется в воздух самолет Sj-100 с российским двигателем ПД-8.

"В начале следующего года будем рассчитывать на первый полет", - приводит РИА "Новости" слова Слюсаря, сказанные в интервью "России-24".

Напомним, ранее в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина успешно прошли испытания на работоемкость основной и передней опоры шасси импортозамещенного регионального самолета SJ-100. SSJ New в ближайшее время поднимется в воздух, до конца года лайнер с импортозамещенной компонентной базой и двигателями ПД-8 получит сертификат типа.